VIDEO/ Ceban îl atacă dur pe Alaiba: Strică aerul. În Parlament face același lucru

Se pare că lui Ion Ceban nu-i place criticile, mai ales atunci când „i se dă în nas” pentru acuzațiile și atribuțiile care-i revin Primăriei, însă în realitate autoritatea le pune pe umerii guvernării. Ceban s-a arătat deranjat că deputatul PAS, Dumitru Alaiba, l-a luat în râs când a zis că „ambuteiajele în Chișinău sunt organizate special de către guvernare”, pentru a-l pune pe el în „lumină proastă în fața cetățenilor”.

Astăzi, 15 decembrie, Ceban și-a exprimat indignarea față de critica lui Alaiba, în cadrul unei conferințe de presă, unde a făcut și mai multe „dezvăluiri” despre deputat.

„Apropo am văzut și un președințel de comisie, care e specialist în toate, mai ales în a scrie pe Facebook. M-am uitat foarte atent, om integru, om bun, om cinstit, care are trei apartamente, o casă, mașini. Dar nu vor organele de drept să-l întrebe de unde are acest președințel de comisie, care nu a făcut nimic în viața lui, nu a ridicat un pai”, a spus Ceban.

Primarul Capitalei a venit și cu unele „dezvăluiri în premieră” despre cum „l-a adus pe Dumitru Alaiba acasă”.

„Apropo, acest președințel de comisie, vă dezvălui în premieră – l-am adus eu acasă, când eram la Ministerul Educației. Era în diasporă. L-am angajat, iar peste jumătate de an l-am dat afară că în afară de a strica aerul prin Minister nu făcea nimic bun. Acum strică aerul prin Parlament. În loc să se ocupe de politica bugetar-fiscală, de proiecte de legi, de legi și tot așa mai departe, el scrie pe Facebook de dimineață până seara. Treziți-vă odată”, a menționat Ceban.

Amintim că, Ion Ceban, de nenumărate ori, a acuzat dur actuala guvernare de mai multe nelegiuiri, care potrivit lui, se produc în Capitală „la comanda guvernării”, iar Dumitru Alaiba l-a luat în râs la anumite acuzații.

Dumitru Alaiba a scris chiar recent despre așa zisul sabotaj al guvernării îndreptat spre Primăria Municipiului Chișinău.