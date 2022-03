VIDEO/ Cecenul care a orchestrat uciderea lui Boris Nemţov, rănit în Ucraina. Kadîrov l-a vizitat în spital și l-a mângâiat pe cap

Ruslan Geremeyev, unul dintre comandanții ceceni, a fost rănit în luptele din Mariupol. Geremeyev este considerat principalul suspect în uciderea opozantului rus, Boris Nemțov, potrivit Daily Mail. Liderul cecen Ramzan Kadîrov l-a vizitat la spital, alături de fiul său de 14 ani, și l-a mângâiat pe frunte și pe corp cu un pandantiv.

Kadîrov a venit la spital însoțit de fiul său de 14 ani pentru a învăța ”sarcinile de lider și nevoile comandanților de pe front”. Băiatul, îmbrăcat în uniformă militară, este unul dintre cei 12 copii ai liderului cecen.

