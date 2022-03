VIDEO/ Cetățenii Ucrainei se opun blindatelor și atacă mașinile rușilor

Forțele de invazie ale Rusiei au intrat încă de duminică în orașul ucrainean Kupiansk, aflat la este de Harkiv. Însă populația locală nu i-a primit cu brațele deschise, iar marți pe străzile orașului mulțimea a ieșit în protest, au atacat o mașină a militarilor ruși și au fost dispersați cu gaze lacrimogene, scrie sinteza.org.

„Ăsta e orașul nostru, sunt străzile noastre”, strigă oamenii pe o stradă din Kupiansk, după ce militarii ruși cu blindate pe stradă trag focuri de avertisment și strigă la lume printr-un megafon. Într-un alt loc, în piața centrală, o mulțime atacă un vehicul al forțelor rusești. Ulterior, oamenii din Kupiansk au fost dispersați cu gaze lacrimogene.

