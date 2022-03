VIDEO/ Circa 100 de mașini având imprimate litera Z, a circulat în Serbia, în sprijinul Rusiei

Circa 100 de mașini având imprimate litera Z, au circulat duminică prin centrul capitalei sârbe Belgrad, în semn de susținere pentru Moscova, transmite EFE, citată de Agerpres cu referire la Sinteza.org.

Circa 100 de maşini având imprimate litera Z – precum cea care apare pe vehiculele militare ale armatei ruse în Ucraina -, şi care afişau drapelele Rusiei, Serbiei şi autoproclamatelor „republici” separatiste Doneţk şi Lugansk (estul Ucrainei), au circulat duminică prin centrul capitalei sârbe Belgrad, în semn de susţinere pentru Moscova.

Today a "Z" convoy was organized in Belgrade 🇷🇸 to support Russian 🇷🇺 military operations in Ukraine. pic.twitter.com/UNUbynvtHB