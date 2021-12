VIDEO/ Comisia de la Veneția critică PAS-ul! Grosu și Stamate pe diferite părți ale baricadei

La mijlocul lunii noiembrie, anul curent, Președintele Comisiei Juridice din cadrul Parlamentului Republicii Moldova, Olesea Stamate, declarase că dacă avizul Comisiei de la Veneția va fi unul negativ, referitor la modificările Legii Procuraturii,PAS va fi gata să anuleze prevederile pe care le votase în cadrul ședinței Legislativului.

„Dacă va zice așa, înseamnă că vor trebui anulate acele prevederi”, a declarat Olesea Stamate în cadrul emisiunii de emisiunii la N4.

De asemmenea, în cadrul aceleiași emisiuni politice, Stamate a precizat că nu se așteaptă ca membrii Comisiei de la Veneția să le bată din palme pentru cele votate de PAS.

„Îi vom solicita opinia oficială, Comisiei de la Veneția, pe următoarele proiecte de modificare a legislației, ceea ce ține de evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor, și aici, din nou așteptăm recomandările Comisiei de la Veneția și fiți sigur că Comisia de la Veneția, va veni și cu recomandări de îmbunătățire sau de modificare, sau de ajustare a anumitor prevederi, deci nu vă așteptați că Comisia de la Veneția va bate din palme sau noi nu așteptăm ca Comisia de la Veneția să ne bată din palme și să ne zică – bravo”, a adăugat Stamate.

De cealaltă parte, Igor Grosu, președintele parlamentului, susține că indiferent de avizul Comisiei de la Veneția, PAS va continua evaluarea Procurorului General, așa cum a fost stabilit inițial.

”Eu nu am citit tot din Comisia de la Veneția. Eu nu aș spune că evaluarea nu este ok (…) Probabil trebuia să dăm mai mult timp pentru dezbateri, dar însăși evaluarea și performanțele sunt ok. Noi o să ținem cont de comentariile Comisiei de la Veneția, dar este ok ceea ce facem (…) Procese perfecte nu sunt, o să mergem mai departe (…) Noi mergem mai departe cu acest caz legislativ, eu nu văd motive de a ne opri. Avem un sistem care trebuie de curățat, cât de mult nu ar spune Comisia de la Veneția”, a menționat Grosu în cadrul emisiunii de la ProTV.

Precizăm că Comisia de la Veneția a criticat modul în care a fost promovată de către guvernarea de la Chișinău procedura de evaluare a Procurorului General.

În avizul publicat ieri, Comisia de la Veneția a evidențiat că această modificare legislativă a fost făcută prea repede și fără discuții largi cu societatea civilă și alte instituții interesate de acest proces. De asemenea, a fost criticată modificarea componenței Consiliului Suprem al Procurorilor, fapt care, în opinia experților acestei structuri europene, „ar crea impresia că orice majoritate parlamentară poate modifica componența CSP în propriul interes”.

Ei recomandă să fie reglementată activitatea CSP în Constituție, anume pentru a evita astfel de modificări arbitrare ale legii. Comisia de la Veneția recomandă autorităților de la Chișinău să întoarcă Procurorul General în componența CSP din oficiu.

La fel, ei au recomandat modificarea actualei proceduri de evaluare a Procurorului General, ca să existe criterii mult mai clare.

Sursa: sinteza.org