VIDEO/ Contrabandă cu substanțe radioactive

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Strămoşii oamenilor ar fi fost salvaţi de la extincţie de consumul de alcool, cred oamenii de ştiinţă care au studiat obiceiurile alimentare ale primatelor de acum milioane de ani, relatează The Independent. Evoluţia capacităţii de a metaboliza alcoolul e posibil să îi fi...

Gândurile noastre aleargă întruna, dar anumite subiecte ocupă locul central în mintea noastră. Oricât am rătăci, în trecut sau în viitor, ne întoarcem mereu la anumite persoane sau preocupări, față de care avem sentimente profunde sau care ne...

Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, răspunde acuzațiilor care i-au fost aduse prin intermediul unei scrisori anonime, intitulată „Mafia Procurorilor”, menționând că are un sentiment de „deja vu”, după ce, în primăvara...

Valiza nucleară cu care Rusia poate declanșa războiul a fost prezentată pentru prima dată la o televiziune rusă. Nu este mai mare decât o geantă de laptop, iar butonul nuclear nu este roșu, așa cum ne așteptam, ci alb. Valiza are un un card de memorie, cu un cod personalizat cu...

Credința creștină are un respect deosebit față de moartea unei persoane. Există anumite etape și perioade pe care sufletul omului le parcurge înainte de a ajunge în ceruri. Anume în aceste zile (a 3, 9 și 40 zi) rudele comemorează decedatul. Cu toate acestea, nu toți...

Complexul „Chișinău Arena” urmează a fi dat în exploatare la sfârșitul lunii aprilie 2020. Premierul Ion Chicu a inspectat astăzi mersul lucrărilor de construcție a arenei și a apreciat înalt evoluția construcției. „Acest obiectiv are o valoare...

Dacă vina lor va fi demonstrată, ei riscă până la 10 ani de pușcărie. Operațiunea de reținere a celor trei a avut loc cu suportul procurorilor PCCOCS și ofițerilor de investigații de la noi în comun cu autoritățile din Austria, sub conducerea Europol-ului.

Conform înțelegerii, polițiștii trebuiau să plece în Austria pentru a procura uraniul. Înainte, însă, de a zbura în Viena, oamenii legii de la noi le-ar fi transmis autorităților din Austria locul și ora unde urmau să se întâlnească cu cei trei contrabandiști. Prin urmare, în data de 25 noiembrie, oamenii legii sub acoperire s-au dus în Viena.

Doi bărbați și o femeie, de origine străină, suspectați de contrabandă cu substanțe radioactive, inclusiv în Republica Moldova au fost reținuți, de către autoritățile de la noi împreună cu cele din Austria. Polițiștii și procurorii de la noi au început investigațiile la sfârșitul lunii septembrie, după ce au fost sesizați că unul dintre suspecți, în vârstă de 37 de ani, și-ar fi desfășurat activitatea în Republica Moldova. Astfel, doi investigatori sub acoperire s-ar fi înțeles cu suspectul să cumpere de la el 860 de grame de uraniu îmbogățit 235, la prețul de 3.000.000 de euro.

