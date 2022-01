VIDEO/ Costiuc, cu simptome de COVID și cu brățara electronică în alertă, s-a prezentat de unul singur la judecătorie

Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a încălcat ordinul de arest la domiciliu și s-a deplasat de unul singur cu tot cu brățara electronică montată pe picior în alertă la Curtea de Apel Chișinău, unde, potrivit acestuia, a venit să conteste de unul singur mandatul de arest pe numele său, în timp ce avocații săi sunt în grevă, transmite replicamedia.md.

De asemenea, Costiuc a declarat că are simtpome de COVID-19 și s-a plâns că nu poate să meargă la medic pentru a beneficia de un tratament adecvat.

„Am venit să contest actul prin care am fost plasat în arest la domiciliu. Vedeți, am și utilajele pe care mi le-au pus la picior și care piuie într-una. Am venit dar așa a coincis ziua de astăzi, că avocații au declarat protest și nu au venit la proces. Din acest considerent, doamna procuror a contactat un avocat care i-a zis că nu se va prezenta în instanța de Apel. Și dacă nu vin avocații, nu vine procurorul, am venit doar eu, pentru că e în interesul meu să nu mai fiu în arest la domiciliu și să umblu cu fleacurile astea (n.red. brățara electronică de la picior), pentru că nu sunt eu cel mai periculos dintre toți politicienii. M-au făcut mai periculos decât Șor, Plahotniuc, Dodon, care ar trebui să stea la pușcărie”, a declarat Vasile Costiuc, din fața Judecătoriei Ciocana.

De asemenea, Costiuc a mai spus că de curând s-a îmbolnăvit și că un test rapid făcut acasă i-a arătat că este infectat cu COVID-19.

„Eu pe 14 seara am avut simptome de virus - gâtul, febră, frământări musculare. Avocații mi-au adus un test rapid, l-am făcut acasă, au apărut două linii, semn că am coronavirus. Am încercat disperat prin intermediul celor de la monitorizare, m-au direcționat la anchetatorul pe caz, care m-a trimis la doamna procuror. Jumătate de zi doamna procuror nu a reacționat, după care a răspuns la telefon și a zis că mergem la judecătoria Ciocana. Avocații mei au scris un demers la Judecătoria Ciocana. Eu nu am acces la medicină, nu pot să merg să fac un test PCR ca să am confirmare, să știu că mă tratez de coronavirus”, a spus el.

Acesta s-a adresat ministrului Justiției, Sergiu Litvinenco: „Asta este justiție? Funcția este una temporară. Ce v-am făcut grav că vreți să mă mântuiți acasă? Eu am prins în 15 ani mai mulți miniștri ai Justiției. Mâine poimâine veți fi condamnat. Dați-mi voie să mă duc la medic”.

Procurora Mariana Cherpec, responsabila de relații cu presa din cadrul Procuraturii Generale, ne-a spus că „toată comunicarea procurorora de caz, Cristina Gladcov, a avut loc prin intermediul avocaților, care au informat-o că vor depune o cerere la judecătorul de instrucție care a eliberat mandatul de arest la domiciliu pentru a-i acorda posibilitatea domnului Costiuc să iasă din domiciliu și să se adreseze la medic pentru asistență medicală, deși nimeni nu i-a îngrădit dreptul de a solicita serviciul de asistență medicală urgentă 112, în caz de necesitate”.

Tot avocații au informat-o pe Gladcov că astăzi nu vor participa la nicio ședință în legătură de declararea grevei generale a avocaților. Reprezentanta PG a menționat că asemenea cereri parvenite de la persoanele aflate în arest la domiciliu nu se înaintează procurorului, dar judecătorului de instrucție care a eliberat mandatul de arest la domiciliu.

„Acest fapt rezultă din prevederile art.302 al 4 din Codul de executare, potrivit căruia, dacă persoana aflată în arest la domiciliu are nevoie să părăsească domiciliul în legătură cu circumstanțe personale excepționale, ea adresează o cerere motivată judecătorului de instrucție care a aplicat măsura preventivă”, a precizat Cherpec.