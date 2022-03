VIDEO/ Cum atacă ucrainenii de la distanță cu rachete un convoi de blindate rusești

Lupta ucrainenilor cu valul de blindate rusești cu care armata roșie a invadat țara s-a dus în general cu mijloace mobile antitanc - sisteme portabile care lansează rachete ghidate, fie cele de origine vestică precum Javelin sau NLAW, fie cele autohtone precum Stugna-P sau Konkurs, transmite Hotnews.ro.

Noi imagini arată exact o astfel de confruntare, unde o echipă de soldați ucraineni poziționată într-un loc ascuns lansează un atac în serie cu rachete antitanc cu sistemul Stugna-P.

Lansatorul, montat pe un trepied, pare instalat pe vârful unui deal mic, iar la câțiva metri distanță este ecranul de control (poate fi montat chiar și la 50 de metri distanță de lansator).

Ucrainenii iau la țintă și atacă un convoi de blindate rusești ce pare a se deplasa paralel față de poziția lor la câțiva kilometri distanță. După ce lansează o rachetă și reușesc să lovească ce pare a fi un lansator de rachete termobarice TOS-1, pe video se vede cum un soldat ucrainean reîncarcă lansatorul, iar cel de la monitorul de comandă lansează din nou asupra altui vehicul. În jurul lansatorului se văd mai multe tuburi folosite care au găzduit rachete ce ar fi putut fi lansate anterior.

#Ukraine: Footage from the Ukrainian Air Assault Forces showing what is claimed to be 2x Russian BMP variants being hit with Skif ATGMs.

Again we can see Arabic, as these Skif ATGMs were intended for export to the Middle East, but are now used domestically. pic.twitter.com/u8dOz0tX35