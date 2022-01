VIDEO/ Cum s-a văzut din spațiu erupția vulcanului subavcatic din Tonga. Forța exploziei, estimată cât 1.000 de bombe de la Hiroshima

O nouă „erupţie mare” a fost detectată la vulcanul subacvatic din Tonga, care a intrat în erupţie în urmă cu trei zile şi a declanşat un tsunami în Oceanul Pacific, a anunţat luni o staţie de supraveghere din Australia. Imagini din satelit au surprins forța erupției și unda de șoc care s-a propagat mii de kilometri, până pe coastele Americii de Sud.

Ultima erupţie a fost detectată duminică la orele 22.10 GMT, potrivit unei alerte a Centrului australian de observaţie a cenuşii vulcanice (VAAC) din Darwin. Centrul de avertizare de tsunami din Pacific, cu sediul în Hawaii (Statele Unite), a făcut cunoscut că a localizat valuri mari în zonă: „Acestea ar putea proveni de la o altă explozie a vulcanului din Tonga. Nu există cutremure de dimensiuni semnificative care să genereze un astfel de val”, potrivit uni comunicat al centrului, citat de AFP, preluată de Agerpres.

Cât despre forța eurpției inițiale, un articol semnat în The Sydney Herald Tribune de Brian Schmidt, fizician laureat Nobel, și Richard Arculus, vulcanolog și profesor al Școlii de Științe a Pământului la Universitatea Națională Australiană, estimează că a fost echivalentă cu 1.000 de bombe de la Hiroshima.

Absolutely terrifying disaster unfolding in the South Pacific, #Tonga's Hunga Tonga volcano erupts around 5.30pm local time Jan 15 2022. Tsunami waves recorded on Australia’s east coast and waves likely heading for the west coast of the Americas. pic.twitter.com/W9gJ6VzJcI