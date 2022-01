VIDEO/ Cutremur puternic în Afganistan: Cel puțin 12 oameni au murit

Un cutremur cu o magnitudine de 5,3 a ucis cel puţin 12 persoane şi a rănit multe altele în vestul Afganistanului, au anunțat luni autorităţile locale.

Victimele au murit după ce casele lor din districtul Qadis, provincia Badghis, s-au prăbușit, a declarat guvernatorul districtual Mohammad Saleh Purdel pentru AFP, potrivit Agerpres cu referire la digi24.ro.

Cutremurul a avut o magnitudine de 5,3, potrivit Institutului Seismologic al Statelor Unite (USGS), care a raportat inițial o magnitudine de 5,6.

According to initials reports 12 people including women and children died and many houses damaged in 5.6 magnitude #earthquake in western province of #badghis #Afghanistan pic.twitter.com/sjSASyPzp4

„Au fost și răniți în urma cutremurului”, a spus oficialul afgan, indicând că printre victime se numără femei și copii.

Afganistanul este frecvent lovit de cutremure, în special în lanțul muntos Hindukuș, care se află la joncțiunea dintre plăcile tectonice eurasiatice și indiene. Aceste cutremure pot fi extrem de devastatoare din cauza rezistenței scăzute a clădirilor din Afganistan.

Photos: Aftermath of today's earthquake in Qadis district of #Badghis province.

Hundreds of homes were destroyed in the quake in the province, according to sources. #Afghanistan #PaykMedia pic.twitter.com/LcDLJ2lE8i