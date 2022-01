VIDEO/ „D. Litvinenco, să nu ne depășim competența”: Refuzul PA de a porni dosar pe Stoianoglo a provocat discuții aprinse la CSP

Cererea Ingăi Grigoriu de contestare a ordonanței de refuz în pornirea urmăririi penale pe marginea sesizării cu privire la săvârșirea infracțiunii de către Procurorul General suspendat, Alexandr Stoianoglo va fi examinată de Procuratura Anticorupție. O astfel de decizie a fost luată astăzi de către CSP. Subiectul a stârnit discuții între membrii Consiliului, transmite unimedia.info.

„Am făcut cunoștință anterior cu ordonanța care într-adevăr pare extrem de superficială. Acum am văzut și după această cerere care din punctul meu de vedere este întemeiată pentru că într-adevăr acea anchetă a fost destul de..., mi s-a creat impresia că..., am tot așteptat că iată va fi făcut referință la declarațiile lui Vasile Botnari pentru că am avut impresia că au fost audiați doar cei care au contribuit nemijlocit..”, a spus Litvinenco, fiind întrerupt de un coleg.

„Domnule, Litvinenco, nu cred că este cazul să intrăm pe fondul plângerii respective ori punem în discuție că am decis să fie trimis după competență. Nu vreau să influențăm soluția procurorului ierarhic superior să nu fie cumva în discuții o percepție asupra unei soluții care trebuie luat de procurorul competent”, a spus Eduard Varzar.

„În întregul cod de procedură nu sunt norme care să atribuie CSP astfel de atribuții de a efectua controlul legalității actelor de urmărire penală ale procurorilor. De aceea, nu cred că trebuie să ne depășim competența și să influențăm cumva soluția”, a adăugat acesta.