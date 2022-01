VIDEO/ Depistarea Omicron costă bani. Și mulți! Directorul ANSP explică procesul: „Nu se împușcă din tun în vrăbii”

Depistarea unei anumite variante a Covid-19 are loc prin secvențiere și costă bani. Spre exemplu, o secvențiere pentru depistarea tulpinii Omicron costă în jur de 2 mii de euro. În plus, procesul este unul de durată. Despre acest lucru a menționat directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), Nicolae Jelamschi, în cadrul unei conferințe de presă, care a fost susținută marți, 11 ianuarie 2022, când am aflat și că, în Republica Moldova, sunt 16 cazuri de infecție cu Omicron.

„Secvențierea este un proces care durează 72 de ore, adică tehnic nu poate fi făcută în fiecare zi. Sunt anumite indicații speciale formulate de OMS. Nu se împușcă din tun în vrăbii. Într-o zi putem face 8, 10, 12, nu 16, ci 1, 2. Mai multe nu se încarcă în aplicație. O secvențiere costă în jur de 2 mii de euro. O singură probă pozitivă. Adică pentru cele 16 probe pozitive depistate cu prezența genomului Omicron, ANSP ar fi cheltuit în jur de 30 de mii euro”, a declarat Nicolae Jelamschi.

Potrivit acestuia, secvențierea ar reprezenta mai mult un interes științific, enumerând situații: pacienții care au primit tratament, dar continuă să fie pozitivi la Covid-19, pericolul de transmitere la animale sau când are loc o creștere rapidă a infectării pe cale comunitare. Ultima situație ar fi specifică Republicii Moldova.

Fiind întrebat cine a alocat suma de bani necesară pentru efectuarea secvențierii, directorul ANSP a explicat că rezultatele obținute privind Omicron s-au reușit datorită unui chit de teste oferit de OMS.

„Republica Moldova încă nu a făcut achiziții de teste pentru secvențiere. Pentru acest an suntem asigurați cu acel lot. Ar putea fi mai scumpe, pentru că contează și cantitatea procurată. Nu este un preț fix”.

Pentru comparație, Nicolae Jelamschi a recomandat site-ul informațional GISAID, unde poate fi urmărit procesul de secvențiere și depistare a tuturor tulpinilor Covid-19 și de către alte țări. La ora susținerii conferinței de presă, Rusia avea făcute doar două secvențieri pentru Omicron, Letona și Estonia – niciuna, Finlanda – trei, iar Ucraina – una.

Până în prezent, Republica Moldova a realizat 154 de secvențieri, inclusiv pentru depistarea altor variante.