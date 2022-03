VIDEO/ Diplomații UE l-au umilit pe Lavrov: Au părăsit sala plenului unde se desfășura ședința Adunării ONU

Zeci de diplomați ai Uniunii Europeane (UE), Statelor Unite ale Americii și Marii Britaniei au părăsit astăzi, 1 martie sala plenului unde se desfășura ședința Adunării ONU, când ministrul de Externe al Federației Ruse și-a început discursul în format de videoconferință, transmite realitatea.md.

Lavrov s-a adresat de la distanță Consiliului pentru drepturile omului al ONU, după ce au fost interzise zborurile din Rusia în spațiul european, iar acesta nu a avut posibilitatea de a se prezenta fizic.

După ce au ieșit din sală, diplomații s-au adunat lângă ambasadorul Ucrainei la ONU, Evghenia Filipenko, și s-au fotogafiat cu un steag al Ucrainei. Ei au protestat astfel față de invazia rusă în Ucraina.

Walk out from the EU and its partners during the statement from Minister #Lavrov at the #ConferenceOnDisarmament this morning to show our support to Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/q6Tq8bdd1D