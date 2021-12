VIDEO/ Director iData: Legitimitatea lui Nicolai Grigorișin este de 7%, o cifră identică ca pe sticla de bere „Baltika”

Legitimitatea primarului ales Nicolai Grigorișin este de 7%, o cifră identică celei prezentate pe sticlele de bere a brandului „Baltika (Балтика)”. De această părere este expertul și directorul companiei de sondaje iData, Mihai Bologan.

În cadrul unei conferințe de presă, acesta a fost întrebat de jurnaliști ce crede despre alegerile de la Bălți, cât de libere și corecte s-au desfășurat, Bologan a precizat că „Alegerile au fost libere și corecte în măsura în care oamenii au votat. Când li s-a propus o listă mai largă de candidați au votat într-un mod, când li s-a restrâns lista mulți au decis să nu vină la vot”.

„Văzusem o glumă pe internet cu o sticlă de „Baltika 7”, ceea ce presupune 7%, cam atâta legitimitatea are. Persoana are o legitimitatea în măsura în care este ales de popor și doar 7 la sută din bălțeni au decis să vină să-l susțină. Cred că aici mai mult decât a spus populația din Bălți nu are sens de adăugat”, a declarat Mihai Bologan.

De asemenea, Bologan a mai fost întrebat dacă Grigorișin trebuia să procedeze exact cum a făcut Alexandr Nesterovschi, candidatul BECS și Boris Marcoci de la PAS, adică să se retragă din cursă.

„Reporter: Credeți că Nicolae Grigorișin trebuie să-și depune demisia de onoare? Bologan: Nu e prea legat de sondaj, dar… Au fost o serie de acțiuni a politicienilor după decizia de a o elimina pe Marina Tauber din cursă și anume domnul Nesterovschi și domnul Marcoci s-au retras din cursă. Probabil atunci era momentul potrivit ca și domnul Grigorișin să se retragă pentru a câștiga acea legitimitate de care m-ați întrebat. Evident că el nu a mers pe principiul acesta, respectiv cumva el va fi primarul de Bălți în următorii doi ani și nu cred că-și va depune demisia”, a mai relatat expertul iData.

Acesta a mai adăugat, printre altele, și excluderea din cursă de către Comisia Electorală Centrală a candidatei Partidului Politic „ȘOR”, Marina Tauber.

„Poate juridic sunt anumite argumente, dar ceea ce s-a întâmplat este, noi avem un antirecord la prezență pentru alegeri din turul II repetate din Bălți. Am discutat cu domnul Iurie Ciocan, care mult timp a condus Comisia Electorală Centrală, și dumnealui nu și-a putut aminti o altă situație când prezența la vot să fie așa de mică, iar o prezență mică la vot este ceva nedemocratic. Sondajele noastre întotdeauna arată că circa 60-70 la sută, uneori și mai mult din respondenți, în principiu sunt gata să voteze. Faptul că sub 10 la sută a venit la vot arată că alegerile poate și au avut loc corect, dar ele nu reprezintă voința poporului”, a adăugat Mihai Bologan.

Amintim că turul II a avut loc pe data de 19 decembrie 2021, fiind câștigat de Nicolai Grigorișin. Mandatul de primar al acestuia a fost validat de Judecătoria Bălți. În cadrul alegerilor de duminică, 19 decembrie, candidatul independent, Nicolai Grigorișin a obținut 7 148 de voturi sau aproape 85 % din voturile celor care au exprimat o opțiune. Pentru Nicolae Chirilciuc de la „Patrioții Moldovei”, celălalt candidat la alegerile locale, au votat 1 248 de oameni cu drept de vot sau puțin peste 15%.