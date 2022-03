VIDEO/ Dovada că Rusia trece de la invazia militară convenţională la un război de gherilă urban? Convoi de pick-up-uri modificate, în Mariupol

Războiul din Ucraina a ajuns în cea de-a 34-a zi, iar forţele ruse nu au obţinut nici acum rezultatele pe care le credeau posibile după maximum 5 zile de conflict.

Presa internaţională a dezbătut pe larg, de la începutul invaziei, slaba echipare şi pregătire a armatei ruse acesta fiind unul dintre principalele motive pentru care ruşii nu au reuşit să cucerească Ucraina nici după o lună. Conform unui clip postat pe contul de Twitter World's Military Forces se pare că armata rusă se reconfigurează din punct de vedere tehnic, scrie Observatornews.ro.

În imagini se pot observa mai multe pick-up-uri Toyota şi Mitsubishi pe care s-au montat mitraliere. Imaginile au fost surprinse în Mariupol. Maşinile aparţin sau sunt sub conducerea armatei ruse din moment ce au inscripţionat simbolul ”Z”, simbolul folosit pe tancurile şi blindatele aduse în Ucraina. Astfel de autovehicule, echipate în acest mod, sunt specifice luptelor de gherilă urbană fiind mult mai uşor de manevrat în oraşe decât un tanc sau un blindat de mare tonaj.

Conform autorităţilor ucrainene, armata ucraineană a reuşit să distrugă aproximativ 600 de tancuri şi 1.710 de vehicule blindate aparţinând armatei ruse.

The Russian Army has modified a heavy machine gun mounted in the rear of Toyota and Mitsubishi pickup trucks in Mariupol. pic.twitter.com/Zq4FUepk5x