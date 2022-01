VIDEO/ După 29 de ani, pentru prima oară a nins în Antalya

Pentru prima oară în aproape 30 de ani a nins în Antalya, cea mai populară stațiune din Turcia.

Plajele care atrag vară de vară milioane de turiști sunt acum acoperite cu zăpadă. În această zonă în care, chiar și în ianuarie, temperatura medie zilnică este de aproape 10 grade Celsius, temperaturile au scăzut acum sub zero grade Celsius.





Copiii au văzut în premieră cum ninge.

”Mă simt foarte bine. Am făcut un om de zăpadă și am mai făcut o ... Cum îi zice? Bătaie cu bulgări! Am văzut zăpadă în Serik (n.red. district al provinciei Antalya) pentru prima dată. Sunt încântat că este prima dată când văd așa ceva”, a povestit un copil.

Multe părți ale Turciei au fost lovite de ninsori abundente încă de săptămâna trecută.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie și informează cetăţenii români care intenţionează să se deplaseze în Turcia că există riscul închiderii sau blocării circulației pe principalele șosele care conectează orașul Istanbul cu provincia turcă Trakiya și cu Aeroportul Internațional Istanbul, din cauza ninsorilor puternice. De asemenea, Aeroportul Internațional Istanbul funcționează la capacitate redusă.