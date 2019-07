VIDEO. Emmanuel Macron, huiduit la parada de Ziua Franței

S-au auzit huiduieli, duminică, în timp ce preşedintele francez Emmanuel Macron se deplasa în maşină, pe bulevardul Champs-Elysees, înaintea paradei militare din Paris, de Ziua Naţională a Franţei, informează Agerpres.

Postul public de televiziune France 2 a informat că între 20 şi 50 de protestatari aflaţi în mulţimea de privitori au început să huiduie la trecerea coloanei prezidenţiale.

Unii dintre cei prezenţi au eliberat baloane galbene, simboluri ale mişcării de protest "vestele galbene", a mai transmis France 2.

President #Macron passing us and the crowd isn’t happy here at Bastille Day Parade @Clinnick1 pic.twitter.com/pFNXWRL7rT