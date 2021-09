VIDEO. Femeile afgane sunt bătute și abuzate de talibani din cauza că își cer drepturile

Noi manifestaţii de protest au avut loc miercuri în Afganistan, în ciuda încercărilor talibanilor de a intimida orice formă de opoziţie. Un grup de femei provenite dintr-o zonă dominată de etnici hazara din vestul Kabului au ieşit la protest împotriva noului guvern, într-o serie de astfel de manifestații care au loc în mai multe orașe, transmite digi24.ro.

Videourile de pe rețelele sociale arată cum protestatarele strigă „Un guvern fără femei va cădea”, în timp ce mărşăluiesc prin oraş. Unele aveau pancarte pe care era scris „Muncă, educaţie şi libertate”. Unele imagini prezintă cum femeile sunt bătute pentru a înceta protestul.

Taliban brutally beat women protesters in Kabul, then kidnap Afghan journalists who were covering this protest, break their cameras, flog them and torture them to the extent that they are taken to the hospital. #Afghanistan pic.twitter.com/e2dd0tRYzJ

Today’s #Kabul protests were the largest ever Kabul seen in history, hundreds thousands our out. Impossible for the #Taliban to control.

I think it was a historic day!#FreeAfghanistan #AfghanistanCrisis #AfghanWomen#AfghanistanProtests pic.twitter.com/zhtGiYDeor