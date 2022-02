VIDEO/ Gavrilița, despre cazul ambulanței oprite în trafic pentru a permite trecerea cortegiului oficial: Polițistul a acționat corect

Prim-ministra Natalia Gavrilița susține că polițistul a acționat conform regulamentului în cazul ambulanței oprite în trafic pentru a permite trecerea cortegiului oficial, iar acesta nu știa dacă se află în interior pacient sau nu. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la ProTV, transmite Unimedia.info.

„Viața cu siguranță are prioritate și vedem că în acest caz polițistul a acționat conform regulamentului, deci când se aude discuția că există pacient, nu este discuția cu polițistul, este discuția în interiorul ambulanței, dar ceea ce s-a întâmplat este că mașina de poliție care era în fața cortegiului a început deja virarea la stânga și s-a angajat deja în această manevră, noi am avut cazuri foarte grave unde două ambulanțe au făcut accident și a fost un lucru foarte grav, atunci când sunt două mașini speciale care vin în același timp, deci este cumva în ordinea în care a venit. Evident că viața are prioritate și ar fi fost mult mai grav dacă s-ar fi întâmplat un accident din cauza că polițistul încerca să oprească… Cortegiul deja era în virare și asta vede toată lumea care se uită atent la acest video și oprirea unui cortegiu când este deja în plină manevră putea crea o situație de accident. Polițistul cel puțin a acționat corect, conform regulilor”, a spus Gavrilița.