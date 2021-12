VIDEO/ GEST DISPERAT! O mamă cu trei copii din Rîșcani vrea să-și vândă o parte din ficat pentru a scăpa de datorii

În timp ce unii se gândesc cum să întâlnească cât mai frumos Revelionul și Crăciunul, alții nu știu cum să scape de datorii. Natalia Gordilă, din satul Mihăileni, raionul Râșcani e gata să facă poate cel mai disperat gest din viața ei. Din cauza sărăciei și a datoriilor, femeia vrea să-și vândă o parte din ficat.

În casa Nataliei se vorbește despre sărăcie și probleme. Rămasă singură și cu trei copii, femeia a ajuns la capătul disperării.

„Când am aflat că sunt însărcinată cu a treia fată, am luat concediu de maternitate și am cumpărat o casă bătrânească, că casele ca atare sunt foarte scumpe și în sat că satul este foarte mare. Și s-a început violența în familie, bețiile, copilul a fost maltratat foarte tare și la trei luni am fost cu poliția și cu asistentul social duși la centrul maternal „Ariadna”. Și am rămas cu trei copii singură”, povestește Natalia, pentru nordnews.md.

Cei care doresc s-o ajute pe Natalia, o pot apela la numărul de telefon 068781577.