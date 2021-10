VIDEO/ Glasgow a fost lovit de inundații, cu câteva zile înainte ca orașul să găzduiască cel mai important summit pe schimbările climatice

Glasgow a fost lovit de inundații cu câteva zile înainte ca orașul să găzduiască summitul pe tema schimbărilor climatice COP26, conform Sky News. Străzi au fost acoperite de apă iar unele evenimente au fost anulate.

Filmări și fotografii pe rețelele sociale arată mașini care merg prin apă pe unele străzi în vreme ce ploile abundente loveau orașul și provocau haos în transport.

Glasgow on the eve of the COP ⛈ pic.twitter.com/RfyjZFopoQ