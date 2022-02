VIDEO/ Iată ce pățești dacă te uiți în telefon! Incident dramatic cu final neașteptat

Imaginile filmate de camerele de supravehere surprind momentul în care un tânăr merge prin mall cu ochii în telefonul mobil și nu observă muncitorul din fața lui care aruncă pachete printr-o trapă deschisă în podea. Tânărul, care trimitea mesaje în timp ce mergea de-a lungul coridorului, a alunecat în gol iar muncitorul care a lăsat trapa deschisă a intrat în panică. Din fericire, tânărul nu a avut de suferit, după ce a aterizat pe o grămadă de cutii, potrivit ProTV.

CCTV footage in Turkey captured images of a young man, distracted by his phone, falling into a storage hole and being saved by a pile of boxes | https://t.co/sgG3VpKUFO pic.twitter.com/4uOFlxHOgc