VIDEO/ Imagini apocaliptice în sudul Braziliei: 18 oameni au murit în inundațiile catastrofale

Cel puțin 18 oameni au murit în urma inundațiilor catastrofale provocate de ploile torențiale, la Rio de Janeiro. Șuvoaiele au fost atât de puternice încât au târât cu ele inclusiv construcții, pe lângă mașini și trunchiuri de copaci smulși din rădăcini. Distrugerile sunt atât de mari și pentru că s-au produs alunecări de teren.

„Până în prezent, au fost confirmate 18 decese cauzate de alunecări de teren şi inundaţii”, este arătat într-un comunicat al departamentului de pompieri din Rio de Janeiro, care a desfăşurat peste 180 de oameni la faţa locului. Pompierii nu au transmis câte persoane sunt rănite sau au fost date dispărute.

„Au fost trimise echipe specializate de căutare şi salvare pentru a asista operaţiunile de salvare, cu sprijinul vehiculelor 4x4 şi ambarcaţiunilor”, a afirmat serviciul de pompieri.

Pe reţelele sociale şi în media au circulat imagini cu case distruse de alunecări de teren pe versanţi şi maşini luate de ape.

A terrible flood hit the city of #Petropolis, Rio de Janeiro in Brazil. 106mm of rain fell in just 1 hour, an absurdly high figure. At least 20 people died as a result of heavy rains and huge landslides. #Brazil pic.twitter.com/qNVI7OXNZ3