VIDEO/ Imagini cu impact puternic! Pilotul unui avion prăbușit pe calea ferată, salvat în ultima clipă din fața trenului

Pilotul unui avion de mici dimensiuni, căzut chiar pe calea ferată după o decolare eșuată de pe un aeroport de lângă Los Angeles, SUA, a fost scos din epavă cu doar câteva secunde înainte ca aparatul de zbor să fie spulberat de un tren. În urma impactului, resturile avionului au zburat în toate părțile, transmite digi24.ro.

Avionul, un Cessna 172 a ratat decolarea de pe aeroportul Whiteman de lângă Pacoima, un cartier din Los Angeles. Aparatul a aterizat forțat și a rămas blocat între șinele de tren chiar la o trecere de nivel cu calea ferată.



Din imaginile, filmate de bodycam-ul unuia dintre polițistii care a participat la operațiunea de salvare, se poate vedea cum pilotul, grav rănit, este tras și scos afară din avionul avariat, cu câteva secunde înaintea sosirii trenului. Clipul video a fost postat de poliția din Los Angeles (LAPD) pe contul de Twitter al instituției.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo