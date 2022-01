VIDEO/ ÎNGROZITOR! „Am împușcat-o în cap”. Soldatul care a omorât cu sânge rece cinci colegi povestește în detalii cum s-a întâmplat totul

Soldatul de 21 de ani din Garda Națională a Ucrainei care a împușcat mortal cinci oameni cu un Kalașnikov și a rănit alții cinci a fost reținut. Acesta a povestit cum i-a omorât cu sânge rece pe camarazii săi. Recrutul a declarat că a împușcat inițial o femeie gardiană ca aceasta să nu raporteze incidentul unității militare. Ulterior, soldatul a împușcat o femeie inspector care nu l-a lăsat să iasă din zona de conducere a uzinei, scrie realitatea.md.

Fostul soldat, Artemy Ryabchuk a povestit că noaptea trecută (n.r 26 ianuarie) a fost de gardă în „grupul de alarmă”.

„Grupul de alarmă” are pistoale-mitralieră, care sunt amplasate în cutii speciale. „Iau o mitralieră, încarc prima magazie, trag în doi (n.r personal militar – șeful gărzii și asistentul său)”.

Ryabchuk a adăugat, de asemenea, că printre cei asupra cărora a împușcat, era un soldat contractual și un recrutat. El a mai spus că a rănit o femeie soldat pentru ca aceasta să nu facă un raport la unitatea militară, lucru pe care, conform regulilor, gardienii o fac din jumătate în jumătate de oră.

„După aceea, m-am dus din nou la sediul de pază și am dus alte magazine la mașină, am fugit din fabrică”, a spus el.

În același timp, potrivit lui Ryabchuk, o altă femeie gardiană nu l-a lăsat să iasă din fabrică.

„Și am împușcat-o în cap”, a spus Ryabchuk. Apoi, după spusele acestuia, a deschis una dintre uși, iar următoarele a început să tragă în broască pentru a le deschide. „Nu mi-a ieșit ceea ce mi-am propus și am început să rătăcesc prin fabrică. Am găsit un loc de unde să pot sări”, a adăugat Ryabchuk.

ATENȚIE! IMAGINILE VIDEO VĂ POATE AFECTA EMOȚIONAL!