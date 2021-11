VIDEO/ Inundații și alunecări de teren au făcut ravagii în Canada. Case și autostrăzi acoperite de ape, cel puțin o persoană a decedat

Inundațiile și alunecările de teren au făcut ravagii mari în Canada, cel puțin o persoană a murit, iar mai multe sunt date dispărute, au anunțat autoritățile. De asemenea, accesul feroviar către Vancouver a fost blocat, potrivit Reuters.

După două zile de ploi torențiale orașul Merritt din Columbia Britanică a fost deja evacuat urgent după alunecările de teren. Totodată au fost închise rutele feroviare operate de cele mai mari două companii feroviare din Canada.

„Toate serviciile feroviare care vin către și dinspre portul Vancouver sunt oprite din cauza inundațiilor din interiorul Columbia Britanică”, a declarat purtătorul de cuvânt al portului Matti Polychronis, preluat de libertatea.ro.

Cel puțin o persoană a murit după o alunecare de teren care s-a produs la 160 de kilometri la nord-est de Vancouver. Mai mult, două persoane au fost date dispărute.

Autoritățile din Merritt, la aproximativ 120 de mile (200 km) nord-est de Vancouver, au ordonat tuturor celor 8.000 de cetățeni să plece luni, deoarece apele râului au crescut rapid, dar unii erau încă prinși în casele lor marți, a declarat purtătorul de cuvânt al orașului, Greg Lowis.

Autoritățile se tem că numărul victimelor va crește după ce precipitațiile record vor distruge autostrăzi și vor lăsa zeci de mii de oameni în SUA și Canada fără energie electrică, potrivit Reuters.

„Sperăm să găsim oameni în viață”, a declarat David MacKenzie, directorul de căutare și salvare din districtul Pemberton, pentru Globe and Mail. Elicopterele de salvare au transportat luni 275 de persoane, inclusiv 50 de copii, dintr-un tronson de autostradă blocat de alunecări de teren. Aproape 50.000 de clienți de electricitate din statul Washington încă nu aveau energie electrică, marți, după ce zile de ploi abundente au declanșat alunecări de teren și au forțat închiderea principalei autostrăzi nord-sud a coastei de vest, în apropiere de granița cu Canada, au spus oficialii, potrivit The Guardian.

Guvernatorul Washingtonului, Jay Inslee, a declarat stare de urgență pentru vreme severă în 14 zone. Conducta TransMountain, care transportă 300.000 de barili de petrol pe zi, a fost, de asemenea, închisă. Imagini filmate din avion au arătat zone de pământ, inclusiv autostrăzi, sub apă.„Acesta este un moment incert și înfricoșător pentru oamenii care sunt afectați. Ei nu înțeleg ce se întâmplă și care va fi viitorul”, a spus primarul din Abbotsford, Henry Braun, reporterilor.

Vancouver is now cut off from the rest of Canada by road. They probably should have gone for 1.5 degrees last Saturday really. #ClimateCrisis #ClimateEmergency #Vancouver #Canada #floods #COP26 pic.twitter.com/bCKtBc3rpa