VIDEO. Iurie Reniță îi cere lui Stoianoglo să anuleze ordonanța prin care a clasat procesul penal privind imaginile de la sediul PDM cu Dodon

„Nu știu dacă va fi ședința Consiliului Politic, dar am auzit că va fi ședința fracțiunii. Am auzit că vor fi luate decizii privind remanieri la nivel de conducerea partidului și...

„Astăzi Filip are de ales între a mai sta câteva luni în fruntea PD-ului pentru a-i asigura un confort parlamentar lui Dodon sau să lupte pentru propria-i demnitate și...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

„Aveam doar 16 ani. Am fost judecată cu proces şi condamnată politic la 10 ani, ca duşman al poporului rus. În lagăr, la Polul îngheţat, foamete cruntă după un război nimicitor, gerul...

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Mercur retrograd si Soarele in Rac fac conjunctie si planteaza samanta unei idei noi. Poate fi inceputul unei lumi noi. Deocamdata, totul se intampla in capul tau, dar nu inseamna ca lucrurile nu pot deveni realitate. Asa ca ai grija de aceasta idee. Hraneste-o, lucreaza la transpunerea ei...

În Suabia curățenia este una din trăsăturile naționale. Însă cândva în această parte a Germaniei nu era atât de curat, chiar din contra – localnicii aruncau liniștit toate deșeurile sub curte.

Traseismul politic, despre care este în vogă să se vorbească acum, fiind prezentat ca un fenomen prezent doar în ultimii ani exclusiv în politica moldovenească este, de fapt prezent începând cu primele parlamente de după independență. În plus, nu este...

La 24 iunie 2020 Procuratura Generală, printr-un Comunicat, a informat că Procuratura Anticorupție, examinând denunțul depus de Andrei Năstase și adresarea deputatului Iurie Reniță, a dispus neînceperea urmăririi penale pe motiv că faptele persoanelor vizate în înregistrări nu întrunesc elementele vreunei infracțiuni. Această decizie a Procuraturii Anticorupție o consider ilegală și urmează a fi anulată de către Procurorul General în rezultatul controlului ierarhic superior.

În fapt, la 21 mai 2020, am expediat Procuraturii Generale o adresare, la care am anexat înregistrări video privind discuțiile dintre președintele Republicii Moldova Igor Dodon și reprezentanții Partidului Democrat din Moldova Vladimir Plahotniuc și Iaralov Serghei, care, dacă corespund adevărului, generează bănuiala rezonabilă a unor fapte de corupere pasivă și, respectiv, corupere activă.

De asemenea, aș dori să stărui asupra modului duplicitar cu care operează Procuratura Generală când e vorba de protejarea intereselor și a imaginii proprii, dar și a clienților săi politici, operând cu termeni de genul: „Într-un stat de drept nimeni și cu atât mai mult un reprezentat al puterii politice nu are dreptul să extrapoleze cu afirmații care aduc atingere principiului constituțional privind separația și colaborarea puterilor în stat, atentează la independența și imparțialitatea Procuraturii, ca valori supreme ale statului de drept” (Comunicatul Procuraturii Generale din 30.06.2020), care sunt în flagrantă contradicție cu altă declarație a Procuraturii Generale din 18.05.2020, în care aceasta își permite luxul inadmisibil și ilegal de a face comentarii și interpretări politice în adresa deputatului Iurie Reniță de genul: „ În context reiterăm că, dacă denunțătorii unor infracțiuni își doresc cu adevărat consecințe de ordin juridic de la acțiunile lor și nu o fac doar pentru PR sau în favoarea unor grupuri de interese...”. Așadar, când e vorba de imaginea proprie și interesele politice ale lui Igor Dodon se operează cu „ principiul constituțional privind separația și colaborarea puterilor în stat”, iar dacă e vorba de un deputat ce nu face parte din arcul prezidențial sau guvernamental, atunci este catalogat că „...fac doar pentru PR sau în favoarea unor grupuri de interese...”. În context e firesc să ne întrebăm: care prevedere constituțională sau care cadru legal și regulatoriu îi permite Procuraturii Generale să facă comentarii și declarații politice, cine o abilitează – președintele Dodon, președintele Parlamentului Greceanâi sau prim-ministrul Chicu? Atunci cum rămâne cu respectarea necondiționată a Constituției, a Legii cu privire la Procuratură și a altor acte legislative relevante?

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Fostul vicepreședinte american, Joe Biden, care este pe cale să obțină nominalizarea partidului său la alegerile pentru Casa Albă din luna noiembrie a acestui an, este supus unor presiuni din...

Vom trăi într-o lume dominată de frica de îmbolnăvire? Va exista tentația statelor de a spori supravegherea digitală a cetățenilor sub pretextul protejării sănătății...

Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

Cu pași repezi, planeta noastră ajunge să fie îngropată în plastic. Nicio substanță nu are un impact mai devastator asupra faunei, vegetatației și oceanelor decât plastic....

Veste uriaşă venită de peste Ocean. Donald Trump a anunţat că până la finalul acestui an va fi gata un vaccin împotriva COVID-19. Preşedintele american spune că se fac eforturi...

