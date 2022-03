VIDEO/ Joe Biden răspunde concis unei întrebări despre înlăturarea lui Putin, la ieşirea din biserică

După ce afirmase că Vladimir Putin ”nu poate rămâne la putere”, preşedintele american, Joe Biden, a declarat că nu doreşte o schimbare de regim în Rusia, transmite dpa. Războiul Rusia - Ucraina a ajuns în ziua 33, iar preşedintele Volodimir Zelenski subliniază că ţara sa îşi doreşte pacea ”fără întârziere”.

La ieşirea de la slujba ţinută într-o biserică din Washington, înainte de a urca în maşină, Joe Biden a fost întrebat de un reporter din grupul care îl urmărea dacă vrea ca ”Putin să fie răsturnat (n.r. de la putere)”. Răspunsul preşedintelui american a fost un ”nu” categoric, relatează Agerpres.

Watch: Departing church in Washington, Joe Biden tells reporters he was not calling for regime change in Russiapic.twitter.com/TNjGRkfMPu