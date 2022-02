VIDEO/ „Kino” de la Slusari pentru deputații PAS și ministra Mediului. Iată cum se furnizează fier uzat la Rezina

Fostul deputat al Platformei DA, Alexandr Slusari, a publicat un video prin care demonstrează că fierul uzat se furnizează la Uzina metalurgică din stânga Nistrului în continuare, chiar dacă Ministerul Mediului nu i-a acordat licență, potrivit realitatea.md.

Din video-ul publicat de Slusari sunt surprinse cel puțin cinci camioane încărcate cu fier uzat și așteaptă să treacă așa numita frontieră dintre Chișinău și Tiraspol.

„Kino (n.r. Film) pentru unii deputați PAS și ministra Mediului, care insistă că Uzina Metalurgică nu are autorizație. Iată că pilonul economic al regimului separatist nu cunoaște ca el nu are autorizație, lucrează în continuare bine merci și nu achită nici un bănuț în bugetul Moldovei. Iar domnul Spînu tot ghicește cu cât va majora Cuciurgan-ul prețul la energia electrică, chiar dacă termocentrala în continuare achita pentru gaz un tarif de 14 ori mai mic decât partea dreapta a Nistrului. Ce noroc are Tiraspolul de așa guvernare, tolerantă mult mai mult față de regimul separatist, decât în privința celor, care îi plătesc salarii”, a scris Slusari pe pagina de Facebook.

Vă amintim că, duminică, 13 februarie, în cadrul unei întrevederi cu localnicii din satul Mateuți, raionul Rezina, câțiva deputați PAS îi asigurau pe localnici că Ministerul Mediului nu i-a prelungit autorizația de mediu Uzinei metalurgice din Transnistria și nu are dreptul să „importe” fier uzat. Locanicii au rămas stupefiați când au auzit asemenea declarații, afirmând că „transnistrenii cum importau fier uzat din dreapta Nistrului când aveau autorizație, așa și fac în continuare chiar dacă nu dețin toate actele necesare”.