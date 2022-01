VIDEO/ Legătura dintre alimente și organe. Cum natura ne indică ce să mâncăm

Forma alimentelor este prima care ne indică pentru ce organ al corpului este indicat consumul respectivului aliment.

Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a vorbit, la emisiunea Adevăruri Ascunse, de la Antena 3, despre ce corespondent au organele umane în natură. ”E ca și cum Dumnezeu ți-ar spune: uite, aici, mănâncă!”, a fost replica moderatoarei. Și pe bună dreptate! Iată:



Morcovul

Atunci când îl tăiem rondele, seamănă cu irisul ochilor. Ochii au nevoie de vitamina A, iar morcovul conține multă vitamina A.

Nucile





Știți cum arată o nucă fără coajă? Forma creierului este asemănătoare cu nuca, mai exact cu miezul de nucă. Proteina pe care o găsim în nucă, uleiul proteic de vitamina E este necesar sistemului nervos, vaselor de sânge craniene.

Roșiile









Dacă tăiem o roșie în două o să vedem pe secțiunea efectuată că are forma cordului: cu 4 camere, cu mușchiul cardiac, tot. Conține vitamina C și potasiu, care sunt esențiale pentru inimă.

Fasolea boabe



Rinichii seamănă cu fasolea. Fasolea are foarte puțină grăsime și aproape deloc colesterol. Are virtuți deosebite, printre altele fiind cunoscută și sub denumirea de „mâncător de zahăr” pentru că este foarte bogată în fibre vegetale care împiedică absorbția zaharurilor și reduc secreția de insulină.

Țelina



Țelina e copia fidelă a sistemului osos. Dacă vrei să ai un sistem osos puternic, rezistent, țelina este alimentul ideal. Oasele sunt compuse în proporție de 23% din sodiu, iar această plantă are suficient sodiu în compoziție.

Avocado



Fructul de avocado seamănă cu ovarele. Avocado este considerat de mulţi nutriţionişti „fructul fertilităţii”. Datorită conţinutului bogat de vitamina E, consumul lui ajută la reglarea ovulaţiei şi la producerea mucusului cervical, esenţial în procesul concepţiei. Mai mult, fructul previne cancerul uterin. Perfect pentru a fi inclus în dieta tuturor femeilor.

Ciupercile



Ciupercile seamănă cu urechile. Conțin vitamina D, fiind indicate a fi introduse în mod special în alimentația celor care au probleme la nervii auditivi.

Cartoful dulce



Cartoful dulce seamănă cu pancreasul. Cartofii dulci ofera protectie pancreasului, eliberand zaharuri treptat in organism. In acest fel nu pune presiune asupra sistemului digestiv. Asemenea altor legume portocalii si galbene (cum ar fi morovi, porumb), cartofii dulci contin substante nutritive (potasiu, fibre, calciu, fier, vitamina A, vitamina B6, zaharuri, etc) care pot ajuta la prevenirea cancerului de pancreas.

Ghimbirul



Ghimbirul seamănă cu stomacul. Ghimbirul are un puternic efect calmant pentru durerile abdominale, ajută digestia, elimină gazele intestinale, reglează pofta de mâncare, neutralizează toxinele în corp și este sudorific.

Vinul roșu