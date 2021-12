VIDEO/ Mai multe localități din Japonia, înțepenite de ninsorile abundente

Luni, ninsorile abundente au provocat, ambuteiaje iar numeroase curse aeriene au fost anulate, circulaţia trenurilor a fost perturbată în mai multe regiuni din Japoniei, unde au fost înregistrate precipitaţii record.

Aproximativ 1.500 de locuinţe au rămas fără electricitate. Nicio persoană rănită din cauza acestor intemperii nu a fost raportată până în prezent, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului nipon, Hirozaku Matsuno, în cursul dimineţii de luni, care a adăugat că "o prudenţă şi o vigilenţă sporite" sunt necesare, relatează AFP.

Traficul a fost perturbat din cauza căderilor masive de zăpadă, în mai multe zone din Japonia. "Ninsorile ar trebui să se intensifice până mâine, mai ales în regiunile de coastă de la Marea Japoniei", a avertizat oficialul nipon.

Circulaţia a fost întreruptă pe o importantă axă rutieră din prefectura Shiga, limitrofă celei din Kyoto, din cauza mai multor vehicule care au rămas blocate pe carosabil, a precizat Hirozaku Matsuno, scrie Digi24.

Incidentul rutier a fost provocat de un camion care a alunecat pe o şosea de lângă oraşul Hikone, unde stratul de zăpadă a ajuns la grosimea de 68 de centimetri în 24 de ore, fiind de 30 de ori mai mare decât media sezonieră obişnuită, a relatat postul public de televiziune NHK.

Aproape 200 de pasageri au fost forţaţi să îşi petreacă noaptea de duminică spre luni în mai multe trenuri blocate pe o linie feroviară din prefectura Shiga. Circa 130 de curse aeriene interne au fost anulate duminică din cauza ninsorilor abundente, potrivit agenţiei de presă Jiji, iar alte 50 de curse aeriene au fost anulate.

