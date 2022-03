VIDEO/ Melitopol, un alt oraș ocupat de ruși: Protest cu mii de oameni în stradă împotriva invadatorilor

Mii de ucraineni au ieșit pe străzile din Melitopol, unul din primele orașe capturate de ruși, să protesteze față de războiul declanșat de Rusia și de ocupația militară.

Oamenii care au mărșăluit pe străzi și s-au adunat în piața centrală a orașului purtau steagurile Ucrainei, mesaje scrise pe pancarte și scandau „Rușine, Rușine” și „Glorie Ucrainei”.

Melitopol, oraș situat în sudul Ucrainei, între Crimeea și portul Mariupol de la Marea Azov, a fost printre primele localități mari pe care Rusia a reușit să le cucerească. Cu toate acestea, rezistența populației față de soldații ruși s-a făcut simțită constant, inclusiv cu violențe pe stradă și față de convoaiele rusești.

Cu toate acestea, agenția de presă rusească Tass publica ieri un articol în care susținea că „eliberarea” orașului Melitopol s-ar fi făcut fără rezistență.

‼️ Protests against the Russians in Melitopol. pic.twitter.com/YlkIC4xVL3

Pictures from #Melitpol of people marching. #UkraineRussianWar pic.twitter.com/Gg9kwrKKrF

Civilians in captured Melitopol are marching towards the townhall shouting " Melitopol is Ukraine " #Ukriane #UkraineRussianWar pic.twitter.com/r912R9WWl0

„În seara zilei de 26 februarie, după regruparea în apropierea localității populate Azovskoie (Ucraina), unitățile rusești au plecat în marș, și au intrat în Melitopol, fără a întâmpina rezistență. Locuitorii Melitopolului au salutat trupele ruse care se mișcau în jurul orașului. Unii cetățeni în vârstă au ieșit în stradă fluturând steaguri roșii”, a spus ministerul apărării.

Tass nu ilustrează însă articolul cu nicio fotografie care să prezinte acele mulțimi de ucraineni care ”fluturau” steaguri.



O înregistrare video pare să arate civili din orașul Melitopol, din sud-estul Ucrainei, confruntând trupele rusești aflate în vehicule militare, relatează The Guardian.

Videoclipul prezintă ucraineni strigând: „Duceți-vă acasă! ”Fasciștilor! Aveți de gând să ne împușcați liniștiți? Nu avem arme! Duceți-vă acasă! Duceți-vă acasă!

Ca reacție, un soldat rus este văzut trăgând focuri de armament în aer. Un ucrainean de etnie rusă din Melitopol îi înfruntă pe invadatorii trimiși de Putin: ”Ce **** căutați aici? N-aveți probleme de rezolvat în țara voastră?”

Grandpa is reprimanding the Russian soldiers in Melitopol like they are children.

“I’m also Russian. Don’t you have any problems in the state?” pic.twitter.com/fan9J9Me80