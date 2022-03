VIDEO/ Momentul când un sistem de rachete BUK al ucrainenilor pare că distruge în aer un avion rusesc

Un sistem antiaerian BUK apare filmat când lansează o rachetă ce pare să lovească ținta, un avion rusesc ce se prăbușește, scrie Hotnews.ro.

Imaginile apărute marți pe rețelele de socializare sunt aproape imposibil de confirmat independent. Nu se știe când ar fi fost făcută sau în ce zonă, însă după condițiile meteo ar fi undeva în estul Ucrainei, acolo unde multe locuri sunt acoperite cu zăpadă.

#Ukraine: Some very rare new footage has emerged, apparently of a Ukrainian 9K37M1 Buk-M1 in use against a claimed Russian jet. The hit is successful and the aircraft falls.

We don't know precisely when or where, except it looks very cold. ❄ pic.twitter.com/4ywWVKThJb