VIDEO/ Momentul în care clădirea Consiliului Local din Harkov este distrusă de o rachetă

Imagini video postate pe rețelele sociale arată cum clădirea Consiliului Local din centrul orașului Harkov este distrusă de o rachetă. Karkov, al doilea oraș ca mărime al Ucrainei, este ținta unui atac susținut din partea rușilor, care și-au intensificat ofensiva și asupra capitalei Kiev, dar și în sud, în orașul Herson.

Pe imaginile surprinse de o cameră de supravehgere din Piața Libertății din Harkov se vede cum o rachetă lovește clădirea la ora 08:01, marți dimineață.

Imaginile au fost publicate de Leonid Ragozin, jurnalist independent.

Just now: Bomb hits Kharkiv’s Central square pic.twitter.com/wQHdb1m00d

The center of #Kharkiv after the air strike. The occupants hit civilian infrastructure and passing cars. pic.twitter.com/rPaCiZr5Du