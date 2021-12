VIDEO/ Natalia Moloșag este gata să își prezinte demisia, dar cu o singură condiție

Avocatul Poporului, Natalia Moloșag anunță că va analiza posibilitatea de a-și depune demisia din fruntea instituției, însă cu o singură condiție: numai după ce va fi finalizat un control al activității Oficiului până la venirea sa în funcție.

Natalia Moloșag susține că odată ce a preluat mandatul de Avocat al Poporului, a inițiat un control, o inventariere în urma unor abateri admise de fost conducere.



,,Dacă se va considera că eu am afectat prin îndeplinirea funcției de conducător al acestei instituții, eu voi examina posibilitatea demisiei. Am venit în acesta funcție cu încredere și implicare, însă ceea ce am depistat și cu ce m-am confruntat aici, ies din limitele legii. Sunt gata să răspund pentru fiecare curând, a menționat Moloșag.