VIDEO/ Noi imagini cu militari ucraineni care distrug blindate rusești într-o ambuscadă

Pe rețelele sociale au apărut imagini cu un grup de militari ucraineni care distrug cel puțin un tanc rusesc într-o ambuscadă la marginea unui drum aflat într-o locație neprecizată.

Imaginile par a fi filmate cu un bodycam montat pe uniforma unui militar, potrivit digi24.ro.

#Ukraine: Ukrainian forces taking out Russian tank(s), possibly T-72B3, with RPG-7 fire; seems two PG-7VM/S are fired. pic.twitter.com/JEFkagPQEr