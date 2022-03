VIDEO/ Număr masiv de soldați ruși răniți sosiți în Belarus: „Copii recrutați în toamnă, cu răni groaznice, lumea din spital”e în șoc”

Mai mulți jurnaliști au documentat în ultimele 24 de ore sosirea răniților ruși în Belarus. Unii sunt tratați în spitalele locale, alții ar urma să fie transportați cu trenul spre Rusia, scriu Radio Europa Liberă și portalul belarus Village. Un clip video filmat în Belarus surprinde o operațiune de evacuare a soldaților ruși răniți în Ucraina, scrie pe Twitter jurnalistul Belarus Tadeusz Giczan, care trăiește în Europa, transmite SafeNews.md cu referire la libertatea.ro.

Industrial estate in Mozyr, Belarus. Russian soldiers loading the killed and wounded onto a special train back to Russia. At least eight such military ambulance buses were spotted in Mozyr today, so I reckon the train must be full. pic.twitter.com/VgGYGhuDqz

Wondered where are those Russian wounded in case there are so many casualties among them reported by Ukraine? Maybe here, near the Mozyr railway station, being transshipped from their "Pazik" buses to the train? 52.076079, 29.201382 pic.twitter.com/k4LcdLqY1G