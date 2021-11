VIDEO/ O clădire de pe o stradă aglomerată din Turcia s-a prăbușit. Opt oameni au ieșit singuri de sub dărâmături

O clădire s-a prăbușit brusc pe o stradă centrală din Malatya, în estul Turciei. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă. Opt oameni au reușit să iasă singuri de sub dărâmături.

O cameră de supraveghere a înregistrat impresionanta scenă, cu puţin timp înainte de orele locale 17:00 (14:00 GMT), pe o stradă animată din centrul oraşului Malatya: un mic imobil se prăbuşeşte brusc, degajând un imens nor de praf.

O maşină staţionată în faţa clădirii demarează în trombă, în timp ce trecătorii aleargă spre clădire pentru a veni în ajutorul celor prinşi sub dărâmături. Imobilul, situat în centrul oraşului, avea un etaj, iar la parter erau diverse magazine, printre care un restaurant şi o cafenea. 21 de oameni au supravieţuit acestui incident major.

"Operaţiunile de căutare şi de cercetare în clădirea prăbuşită la Malatya s-au încheiat. Slavă Domnului, nu există nicio victimă", a transmis, miercuri, pe Twitter, ministrul turc al afacerilor interne, Suleyman Soylu. Cu puţin timp înainte de aceasta, ministrul-adjunct de interne Ismail Catakli, care s-a deplasat la faţa locului, a declarat pentru presă că 13 persoane au fost scoase vii de sub dărâmături de echipele de salvare şi că alte opt au reuşit să iasă singure. Cinci dintre persoanele salvate sunt internate în spital, dar viața lor nu este în pericol, a declarat guvernatorul provinciei Malatya, Aydin Barus.

Înainte de aceasta, Barus a declarat că două dintre persoanele extrase de sub dărâmături au fost spitalizate la terapie intensivă. Peste 260 de membri ai echipelor de intervenţie au fost trimişi la faţa locului, potrivit Agenţiei guvernamentale pentru gestionarea catastrofelor naturale (AFAD), iar imobilul era luminat până noaptea târziu pentru a permite continuarea operaţiunilor.

Nu se știe încă de ce s-a prăbușit clădirea, dar acolo se făceau diverse lucrări. Guvernatorul provinciei Malatya a afirmat că acesta ar putea fi motivul prăbușirii. Patru persoane - proprietarul imobilului şi trei persoane care participau la lucrări - au fost arestate, a anunţat marţi seara biroul procurorului din Malatya, într-un comunicat. Malatya este un oraş de 450.000 de locuitori, situat la 500 de kilometri la est de capitala turcă Ankara.

A building has collapsed in the eastern #Turkish city of #Malatya. Rescue teams scouring the rubble in search of survivors. 13 people have already been rescued, yet the number of those yet to be saved remains unknown.#turkey #anews pic.twitter.com/0dyrCtRE2M