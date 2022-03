VIDEO/ O dronă Bayraktar TB-2 a ucrainenilor distruge un alt sistem rusesc de rachete antieriene

O parte din vedetele războiului de până acum au fost dronele turcești Bayraktar TB-2 pe care forțele ucrainene le-au folosit foarte eficient împotriva rușilor, atât ca armă împotriva blindatelor rusești, cât și ca vector de imagine în războiul informațional, transmite Hotnews.ro.

Noi imagini publicate de armata ucraineană arată cum o dronă Bayraktar TB-2 lovește cu succes un sistem de rachete antiaeriene BUK-M2 Telar a forțelor rusești.

Dronele Bayraktar au mai distrus până acum cel puțin încă alte două astfel de sisteme antiaeriene, sisteme care teoretic ar fi trebuit să fie folosite împotriva țintelor aeriene ucrainene, inclusiv împotriva dronelor de atac.

#Ukraine: More recent footage from the eyes of the Bayraktar TB2 drone in the hands of the Ukrainian military; another 9K317 Buk-M2 TELAR completely destroyed. pic.twitter.com/y2uUGKil99