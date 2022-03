VIDEO/ O dronă ucraineană s-ar fi prăbuşit în capitala croată Zagreb. La fața locului s-a format un crater de mari dimensiuni

O dronă ucraineană de recunoaştere s-ar fi prăbuşit în noaptea de joi spre vineri, în capitala croată Zagreb. Potrivit primelor informații, nu există victime, însă mai multe automobile parcate în apropiere de locul prăbuşirii au fost avariate.

Poliția croată a anunțat că desfășoară o anchetă în legătură cu o explozie care a fost auzită în zona rezidențială Jarun din Zagreb în această noapte, iar dimineață a informat că a găsit un crater de circa trei metri și două paraşute rămase agăţate în copacii din zonă.

Secțiunea unde sunt publicată informații de război a site-ului The Drive indică că imaginile apărute public sugerează că a fost vorba de o dronă de recunoaștere Tu-141 „Strizh” care probabil s-a defectat grav și a traversat întreaga Ungarie sau părți din țările vecine și a intrat în Croația venind din Ucraina.

„Unii au spus că a fost un avion care s-a prăbușit și că în apropiere s-au văzut parașute, alții au spus că este o rachetă. După o examinare atentă a dovezilor vizuale, The War Zone este convinsă că aceasta a fost de fapt o dronă de recunoaștere Tu-141 „Strizh” care trebuie să fi funcționat defectuos grav și a traversat întreaga Ungarie sau părți ale țărilor vecine și în Croația din Ucraina. Zborul direct de la granița cu Ucraina la Zagreb este o călătorie de aproape 350 de mile. S-a raportat că Ucraina a pus la lucru dronele de mare viteză din era sovietică în ultimele zile, după invazia Rusiei în țară. Ucraina este singurul operator actual cunoscut al Tu-141.

Am fost mai întâi alertați cu privire la accidentul misterios de către @Darkstar_OSINT, care ne-a informat rapid despre situația ciudată și despre afirmațiile care o înconjoară. După ce am inspectat epava și luând în considerare rapoartele ciudate și oarecum contradictorii, precum și cea mai mare știre a anului care a avut loc în regiune, am ajuns la concluzia că doar o aeronavă se potrivește cu adevărat – Tu-141”.

🇭🇷 Unidentified flying object crashing in the capital of Croatia. Object that fell looks like a part of an aircraft engine. Crater is 3m wide and 1m deep. #Zagreb #Croatia pic.twitter.com/ArxsNVKmEo

A Tupolev Tu-141 Surveillance Drone has reportedly Crashed in the Croatian Capitol city of Zagreb, the Soviet Union/Russia claimed to have retired this Type of Drone in 1989 making Ukraine the only country that Officially Operates them, so why would one be in Croatian Airspace? https://t.co/COpx7LqEe0 pic.twitter.com/VAnNOf2XaI

