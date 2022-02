VIDEO/ O navă petrolieră cu o capacitate de stocare de peste 2 milioane de barili a explodat în apele Nigeriei

„Trinity Spirit”, o navă de producție, depozitare și descărcare a petrolului, a explodat miercuri dimineața în largul coastei Nigeriei. Vasul are capacitatea de stocare de aproximativ 2 milioane de barili de petrol. Deocamdată, cauza accidentului nu a fost încă stabilită.

Informația a fost confirmată de compania Shebah Exploration & Production Co. Limited (SPECOL), care deține în leasing nava, transmite Bloomberg.



Explozia provoacă a doua catastrofă majoră pentru mediu care afectează Nigeria în ultimele 3 luni, după o scurgere de petrol în delta râului Niger care a durat o lună.

FPSO Trinity owned by Shebah E&P, exploded and sunk today offshore Escravos, a few hours ago#oilandgas #nigerdelta pic.twitter.com/NKnTbyapgV