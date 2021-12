VIDEO/ Prima reacție a lui Dumitru Godorog, implicat în scandalul cu Natalia Moloșag: „Am afectat imaginea Oficiului Avocatul Poporului? Din punctul meu de vedere – nu”

Dumitru Godorog, anterior apărat de Natalia Moloșag în instanța de judecată și care a fost condamnat pentru proxenetism, susține că prezența sa la evenimente publice organizate de către Oficiul Avocatului Poporului nu a afectat imaginea acestei instituții. Mai mult, acesta crede că Natalia Moloșag nu ar fi trebuit să demisioneze din funcția de Avocat al Poporului, transmite cotidianul.md.

Godorog s-a arătat nemulțumit că sursele mass-media îl etichetează în articole ca proxenet.

„Da, am fost condamnat. Da, am ispășit pedeapsa timp de trei ani, condiționat. Timp de trei ani, nu am încălcat legea în niciun fel. Timp de trei ani, nu s-a observat după mine absolut nimic. Aceasta se poate verifica și la probațiune și la Poliție. Și cu asta punct despre mine. Presa scrie: „proxenet”, „fost proxenet”. Cândva, poate am greșit cu ceva, dar niciodată nu am fost proxenet, nu am practicat această meserie. Da, a fost videochat online și atât, mai mult explicații nu vreau să dau. Și asta nu este proxenitism”, a menționat Godorog.

Godorog se mai justifică prin faptul că obținut certificatul de cazier judiciar, în care se arată că antecedentele sale penale sunt „stinse”. Astfel că, nu mai figurează în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice. Acesta a mai spus că munca sa la Oficiul Avocatul Poporului a fost în baza unui contract „pro bono” (titlu gratuit).

„Am afectat imaginea Oficiului Avocatul Poporului? Din punctul meu de vedere – nu (…) Natalia Moloșag a fost mereu o luptătoare pentru dreptate și adevăr și nu e prima oară când are probleme cu presa. Dânsa mi-a acordat o șansă. (…) Da, am fost închis 7 luni, pe perioada anchetei. Nu cred că dna Natalia a încălcat vreo lege, iar prezența mea a afectat imaginea Oficiului și nu cred că merită demisia. Dar știu că multe persoane așteaptă asta”, a mai spus Dumitru Godorog.

Precizăm că, Avocata Poporului, Natalia Moloșag, a depus cerere de demisie în Parlamentul Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut joi, 2 decembrie.