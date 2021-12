VIDEO/ Primele declarații ale lui Dodon după audierile de la PG: „ Măi băieți, liniștiți-vă. Apucați-vă de lucru”

Ex-președintele RM, Igor Dodon, a fost audiat în dosarul penal privind delapidarea averii statului la importul energiei electrice în țara noastră.

„Este un dosar deschis pentru o situație din anul 2008. Pentru mine este straniu de ce și-au adus aminte de un dosar după 13 ani, dar deja este decizia procurorilor. Am discutat cu procurorul pe caz. Acesta mi-a prezentat o parte din cauzele acestui dosar. Este vorba de situația când eu am fost ministrul al Economiei. Apropo, în aprilie 2008 am preluat domeniul energetic și peste o săptămână am fost responsabil de acest domeniu. Dar eu astăzi m-am prezentat și sunt gata să colaborez cu cei care fac această anchetă”, a declarat Dodon după audieri.

Dodon a mai susținut că nu are nicio vină în dosarul Energocom: „Eu am calitate de bănuit în acest dosar, dar nu învinuit”. El consideră că această situație este pentru a deplasa accentele înainte de Anul Nou în societate.

„Se putea de discutat la acest subiect și după Anul Nou. Nimeni nu fuge nicăieri. S-a dorit anume astăzi, cu câteva zile înainte de Anul Nou, când oamenii se pregătesc de sărbătoare. Încearcă să acopere nemulțumirea societății legate de creșterea prețurilor. Eu îi înțeleg pe cei de la guvernare, dar nu îi va ajuta. Ei acum încearcă să speculeze, spunând despre un caz legat de Dodon. Măi băieți, liniștiți-vă. Apucați-vă de lucru … Celor de la guvernare le urez minte și sănătate”, a mai spus Dodon.