VIDEO/ Prizonier rus, către mama sa: „O să mă întorc doar dacă nu voi fi ucis de rachetele noastre. Putin ne-a mințit, nu-l credeți”

Un soldat rus, în vârstă de 20 de ani, capturat de armata ucraineană la 7 martie, a povestit în cadrul unei conferințe de presă modul în care a ajuns în Ucraina, ororile pe care le-a văzut pe teritoriul acestei țări și ce a simțit când a înțeles că aici mor femei și copii, iar unii noi-născuți imediat sunt duși la subsol pentru a fi salvați de bombardamente. „Putin ne-a mințit, nu-l credeți”, a spus soldatul și și-a asigurat părinții că se va întoarce viu acasă doar dacă nu va fi ucis în timpul atacurilor aeriene ale aviației ruse asupra Ucrainei.

Nikolai Polișikov, în vârstă de 21 de ani, născut în satul Alhavatka din regiunea Voronej, care locuiește pe moment în satul Sapojok din regiunea Rezani, a declarat că a fost recrutat în armată în vara anului 2021. A fost încorporat cu opt luni înainte de a fi trimis la război.

„Înainte să ajungem în Ucraina am avut o presimțire că ni se ascunde ceva, comandantul nostru Tiutiunikov îi spunea cuiva într-o discuție că vom merge la Harikov. La 23 februarie am marcat blindatele. Am întrebat, pentru ce, ne-au spus că le pregătim pentru luptă, dar ne-au zis că noi militarii în termen nu vom lupta. Mereu ne-au spus asta..., s-a dovedit că am fost mințiți”.

Peste patru zile au ajuns în orașul Romnî, din regiunea Sumî, din Ucraina. Aici li s-a terminat hrana și combustibilul. Au fost informați că din urmă vine o altă coloană care îi va asigura cu tot necesarul. Au așteptat timp de 5 zile. Ulterior au fost informați că batalionul care urma să-i aprovizioneze se apropie.

„Ne-am dus să-i întâmpinăm. Acolo au început luptele. Am văzut mulți soldați de-ai noștri uciși de-a lungul drumului. Din 62 de tancuri au rămas numai 16. Am fost rănit și medicii ne-au ajutat să ne evacuăm. Atunci am înțeles că e război, am înțeles că suportăm pierderi. Am 20 de ani și am văzut cadavre, mulți oameni morți, e îngrozitor”, a spus soldatul.

După ce li s-au acordat îngrijiri medicale, conducătorii le-au cerut să formeze o coloană ca să se întoarcă în Rusia.

„Pe drum ne-am împotmolit. Superiorii ne-a abandonat. Am pierdut legătura cu restul coloanei. Pe un pod am văzut doi răniți. Ne-am oprit să-i luăm. Au răsunat împușcături. Felcerul a decis să ne predăm și am fost înconjurați de soldații ucraineni. Pe 7 martie am fost luat prizonier”.

Soldatul a mai adăugat că-i pare rău că „nu și-a cumpărat” livretul militar.

„Trebuia să-mi cumpăr livretul, costa 800 de mii, să nu merg să-mi fac serviciul militar. Aici se întâmplă lucruri groaznice” a mai spus el.

Acesta a avut un mesaj și pentru părinții care au fii:

„Aici mor copii, nu văd sensul acestui război, ucrainenii își apără casele în care am dat buzna ca niște fasciștii. Și noi tot așa ne-am fi apărat dacă cineva ar fi intrat cu arma în casa noastră. Artileria și aviația distrug orașele. Mor femei însărcinate, mor mulți copii, e groaznic”, a repetat soldatul.

„Am văzut locuitori ucraineni unii dintre care poate și-au pierdut copiii. Niciodată nu ne vor ierta. Cu toate acestea îmi cer iertare, Rusia a făcut mult rău. Tovarăș președinte al Federației Ruse, nu știu de ce spuneți că nu ați trimis aici să lupte soldați în termen, iată-mă-s eu și alături de mine mai sunt câțiva colegi... Noi suntem uciși, tovarășe președinte”.

La finalul discursului său, prizonierul a avut un mesaj și pentru mama sa:

„Dacă spun acolo că totul e în regulă, nu-i crede. Rusia a săvârșit o crimă. Eu n-am vrut acest lucru, mamă. Aici mă hrănesc, sunt viu, deși ar fi putut să mă omoare. O să mă întorc acasă doar dacă nu voi muri în timpul unui atac al aviației noastre”.

Sursa: Jurnal.md