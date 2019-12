VIDEO/ Prostituție cu moldovence, în Grecia. Cel care le ducea peste hotare riscă să stea toată viața în pușcărie

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

În cea mai mare parte a lumii, anul care urmează este 2020, totuși în unele colțuri ale lumii cronologia are un fundament diferit de cel propus de papa Grigore XII în 1582, astfel că în Japonia abia începe anul doi iar în alte țări, precum Israel,...

Vremea deosebit de rece s-a abătut asupra nordului Indiei, iar în capitala ţării, New Delhi, au fost înregistrate cele mai scăzute temperaturi pentru luna decembrie din ultimii 22 de ani, informează DPA. "Condiţiile severe de frig s-au datorat persistenţei...

Anul 2020 care în conformitate cu calendarul chinezesc este al Șobolanului Alb de Metal promite noroc tuturor celor care își vor realiza visele prin metode oneste. Potrivit calendarului chinezesc, anul 2020, care va decurge sub semnul Șobolanului de Metal, promite mult noroc...

Procurorii au finalizat Ancheta, iar în timpul apropiat, suspectul urmează să compară în fața magistraților. Oamenii legii au constatat că acesta ar fi dus mai multe moldovence la Atena, printre care și pe o adolescent de 16 ani, pentru a se prostitua. În capitala Greciei, fetele ajungeau în case de toleranță clandestine, aflate sub controlul unor albanezi. Fetele erau impuse să presteze servicii sexuale contra-cost și ajungeau să deservească chiar și 80 de clienți pe zi. Prețul pentru serviciile oferite era de 20 euro pentru 10 minute.Într-un final însă, victimele se alegeau cu doar 15euro din venit, restul banilor ajungeau în buzunarele proxeneților. Potrivit oamenilor legii, în “capcana” suspecților au nimerit 11 tinere de la noi, cu vârstele cuprinse între 16 și 22 de ani. În urma unei cooperări dintre anchetatorii greci și moldoveni, în octombrie, s-a reușit reținerea a 15 persoane, suspectate de implicare în afacerea ilegală.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)