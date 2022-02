VIDEO/ Protestatarii kazahi au fost torturați și arestați în mod arbitrar de către forțele de securitate

Forțele de securitate kazahe au arestat în mod arbitrar protestatari pașnici, i-au torturat pe unii dintre deținuți și nu le-au permis să comunice cu avocații care îi reprezintă, în urma revoltelor care au provocat haos în națiunea Kazahstanului, informează Observatorul Drepturilor Omului („Human Rights Watch”/ HRW), transmite digi24.ro.

Cel puţin 227 de persoane au fost ucise, potrivit autorităţilor kazahe, în cele mai grave violenţe politice din istoria postsovietică a acestei ţări din Asia Centrală, în urma cărora fostul preşedinte Nursultan Nazarbaiev şi rudele sale şi-au pierdut înaltele funcţii în stat, practic fiind înlăturaţi de la putere, în ceea ce observatorii locali au descris ca fiind un transfer al puterii.

