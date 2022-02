VIDEO/ Proteste masive în Turcia, după ce a crescut prețurile la electricitate: „Erdogan, demisia!”

Mii de turci au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva creșterior „masive” a prețurilor la electricitate și au cerut demisia președintelui Recep Erdogan și a guvernui. În Mardin, oraș situat în sud-estul țării, mai mulți protestatari au fost arestați, după ce forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă, informează presa independentă din Turcia.

Protestele au avut loc în provinciile vestice Izmir și Mugla și în provinciile sud-estice Mardin, Agri și Diyarbakır. Autoritatea națională de reglementare a energiei din Turcia a anunțat creșterea, de la 1 ianuarie, a prețurilor la electricitate cu 50% pentru consumatorii casnici și cu peste 100% pentru consumatorii industriali.

Mass protests are spreading across #Turkey in response to huge rises in the cost of energy. Many people fear losing their small businesses and their livelihoods as they are unable to pay their bills.#ElektrikZammı #elektrik https://t.co/UwJ7bSzb5L pic.twitter.com/yCR9u4YMTV