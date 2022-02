VIDEO/ Protestele împotriva războiului continuă la Moscova, Sankt Petersburg și alte orașe din Rusia

Protestele din Rusia au continuat în cea de-a doua zi a războiului pornit de Vladimir Putin împotriva Ucrainei.

Autoritățile ruse au arestat joi peste 1.700 de persoane, în timp ce cetățenii ieșeau pe străzile din Moscova, Sankt Petersburg și alte orașe mari pentru a denunța invazia Ucrainei și a cere încetarea ostilităților, potrivit OVD Info, o organizație independentă care monitorizează persecuțiile politice, informează foxnews.com cu referire la digi24.ro.

Dar dacă planul lui Putin a fost să pună capăt manifestațiilor și să descurajeze alte proteste să apară, el a eșuat lamentabil. Noi proteste au început vineri și alte 150 de persoane au fost arestate de forțele de oordine.

WATCH: Anti-war protests continue in St. Petersburg in defiance of crackdown by Russian police pic.twitter.com/Uv0Swk0DJt