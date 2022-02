VIDEO/ Reacția lui Marian, după ce mai multe camioane încărcate cu fier uzat, filmate la Rezina: Sunt „o manipulare”

În timp ce deputații din majoritatea Parlamentară spun că importul de metale din UE este interzis, mai multe camioane de mare tonaj încărcate cu fier uzat, au fost filmate ieri în timp ce se deplasează în direcția raionului Rîbnița. Fostul deputat al Platformei DA, Alexandr Slusari, a sugerat că încărcăturile sunt destinate Uzinei Metalurgice de la Rîbnița, una din cele mai importante surse de venit pentru autoritățile de la Tiraspol, și a acuzat în acest fel guvernarea de toleranță față de că ar susține regimul separatist, scrie replicamedia.md.

Deputatul PAS, Radu Marian, a reacționat la imaginile video și a reiterat că importul de metale din UE către această uzină este interzis, în același timp, este permisă transportarea metalului uzat de pe teritoriul Republicii Moldova.

„Azi, data de 16 februarie, ora 16:10. Iată deputata ceea de la PAS care spune acă nu se duce niciun metal Rîbnița. Iată șed mașinile, scrie Rezina, cinci camioane. Ei nu știu că duc metalul la Rîbnița. Degeaba stau acolo în Parlament”, se aude vorbind autorul materialului video.

Unul dintre cei care au distribuit acest material video este fostul vicepreședinte al Parlamentului Alexandr Slusari. Ex-deputatul PPDA a acuzat din nou că guvernarea de la Chișinău ar permite importul de metale pentru uzina de la Rîbnița, și că, în acest fel ar susține regimul separatist de la Tiraspol.

„Kino pentru unii deputați PAS și ministra Mediului, care insistă că Uzina Metalurgică nu are autorizație. Iată că pilonul economic al regimului separatist nu cunoaște ca el nu are autorizație, lucrează in continuare bine mersi și nu achită nici un bănuț în bugetul Moldovei. Iar domnul Spînu tot ghicește cu cât va majora Cuciurganul prețul la energia electrică, chiar dacă termocentrală în continuare achita pentru gaz un tarif de 14 ori mai mic decât partea dreapta a Nistrului. Ce noroc are Tiraspolul de așa guvernare, tolerantă mult mai mult față de regimul separatist, decât în privința celor care îi plătesc salarii”, a scris Slusari pe pagina de Facebook.



Deputatul PAS, Radu Marian, susține că declarațiile vizavi de filmarea de la Mateuți sunt „o manipulare” referitor la furnizarea metalelor la Uzina Metalurgică din Râbnița. „Așa cum s-a spus la acea întâlnire la Mateuți, este interzis importul de metale din UE către această uzină. La Rezina există laborator vamal care verifică fiecare camion pentru a nu admite metale importate din UE spre Râbnița. În același timp, încă este permisă furnizarea metalelor din Moldova (din dreapta Nistrului), de unde și existența camioanelor încărcate cu metal care merg în continuare spre Uzina Metalurgică. Dacă există, informații credibile că anumite camioane importă metale din UE, să fie prezentate”, a spus parlamentarul. Acesta a îndemnat Serviciul Vamal și toate instituțiile statului să monitorizeze această situație și să nu admită încălcarea legislației naționale.

Anterior, redacția Zona de Securitate a scris despre faptul că Uzina Metalurgică din Râbnița rămâne fără metal, această întreprindere fiind printre cei mai mari contribuabili a bugetului din care există regiunea separatistă, iar lipsa metalelor este din cauză că Uniunea Europeană nu mai exportă deșeuri de metale în Moldova.

Zona de Securitate scrie că Tiraspolul ar fi pus în nenumărate rânduri presiune pe Chișinău să ceară reluarea importului de deșeuri metale în țară.

Potrivit sursei, Uzina Metalurgică din Râbnița importa până în noiembrie 2021 de pe piața UE circa 70% și doar 30% de pe local. În luna septembrie, din România – stat UE, uzina a adus 42 de mii de tone, iar în octombrie – 44 de mii de tone de fier uzat, cantități ce îi permit în prezent să funcționeze, având încă stocuri.