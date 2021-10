VIDEO/ Rizea face SCANDAL la ședința CEC: Nu a fost înregistrat în cursa electorală pentru fotoliul de primar

Astăzi la Ședința Comisiei Electorale Centrale s-a lăsat cu gust amar pentru fugarul român, Cristian Rizea. Acesta nu a fost înregistrat în cursa electorală pentru fotoliul de primar al municipiului Bălți.

Deși, Consiliul electoral din Bălți a refuzat să-i înregistreze dosarul, Rizea a contestat decizia. Totuși, decizia membrilor CEC a rămas neschimbată, iar Rizea nu a primit șansa de a participa la alegerile din Bălți. Indignat, Rizea a început să certe membrii Comisiei și întrerupea ședința. Acesta s-a luat și de secretarul CEC, Alexandr Berlinschii.

„Domnul Berlinschii este singurul care era sluga acelui sistem mafiot, cu Lebedinschi și Cimil. Nu înțeleg cum încă a rămas aici în funcție, acest individ. Foarte curios, tocmai el a ajuns dintre toți să mă judece pe mine… E un golan. Astea-s vremurile bune? Legea nu se aplică, am pașaport, am buletin, am contestat decretul… Dodon a făcut un act ilegal, nu mă lăsați să candidez la Bălți. Este și ăsta un sistem mafiot”, a declarat Rizea.

Ieri, Consiliul Electoral din Bălți a refuzat și înregistrarea Alinei Spătaru, în calitate de candidat independent în cursa electorală pentru fotoliul de primar al municipiului Bălți. Spătaru a depus dosarul cu 3 600 de semnături la Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale, mai puține decât prevede regulamentul.

Alegerile locale la Bălți, dar și în alte 14 localități, urmează să aibă loc în data de 21 noiembrie.